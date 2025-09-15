Dabo : un jeune de 24 ans meurt noyé dans une mare

Un drame s’est produit ce dimanche vers 16h dans la commune de Dabo, située à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Kolda. Un jeune homme de 24 ans, Abdoul Baldé, a trouvé la mort par noyade alors qu’il s’était rendu avec des amis pour se baigner dans une mare de la localité.



La victime, en difficulté dans l’eau, n’a pas pu être secourue à temps par ses camarades. Alertés, les sapeurs-pompiers de Kounkané sont intervenus sur instruction du sous-préfet de Mampatim pour repêcher le corps sans vie.



Après le constat effectué par la gendarmerie, la dépouille a été acheminée et déposée à la morgue de l’hôpital régional de Kolda.