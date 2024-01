Dac de type nouveau: Tambacounda, Goudiry, Bakel et Koumpentoum en phase expérimentale

Le CRD de Tambacounda sur le DAC de la région marquant les débuts de l’implantation de ces champs agricoles a enregistré la participation des autorités administratives, les services dédiés et toutes les forces vives du terroir. Présidant ce CRD d’implantation du DAC de Tambacounda, le coordonnateur national du Prodac, Djimo Souaré a d’emblée invoqué la volonté, du gouvernement de concrétiser ce projet.



« Le chef de l’Etat, le président de la République nous avait instruit d’ériger un DAC dans la région de Tambacounda. Depuis une année, nos équipes travaillent dans les quatre départements de la région. Nous avons organisé des concertations à Koumpentoum, Tambacounda, Bakel et Goudiry. A l’issue de ces CDD aujourd’hui, avec le gouverneur nous organisons un CRD pour le lancement du domaine agricole de Tambacounda » a-t-il déclaré.



Dans la région de Tambacounda, il sera implanté un DAC de type nouveau. Et il va s’étendre sur les quatre départements de la région de sont Koumpentoum, Bakel, Goudiry et Tambacounda. Dans ces Dac de type niveau, chaque département aura ses spécificités. « Dans le département de Koumpentoum, nous allons développer des activités liées à l’élevage principalement, nous allons développer l’agriculture, la pisciculture. Mais nous allons nous focaliser dans ce département sur l’élevage. Dans le département de Tambacounda, nous allons focaliser nos activités sur l’agriculture dans la zone de Maka Koulibantang et dans la zone de Missirah. Le département de Goudiry qui va accueillir le cœur de DAC, nous allons nous focaliser sur les cultures céréalières, à Bakel nous allons développer la pisciculture », a révélé monsieur Souaré. Le domaine agricole dans son essence est pour initier les jeunes dans l’entreprenariat agricole.



Cette année par exemple c’est 150 jeunes venant de toutes les contrées du Sénégal qui ont été incubés dans les différents champs agricoles. « Le programme des domaines agricole est un programme d’incubation. C’est un programme pour développer l’entreprenariat des jeunes dans les métiers de l’agriculture », a fait savoir le coordonnateur national du Prodac. Pour l’heure, Djiomo Souaré n’a pas précisé la date de démarrage effectif du DAC de Tambacounda. « Dans le cadre du Prodac, nous avons trois portefeuilles de projets. Nous avons les DAC de la première génération qui sont fonctionnels, les DAC de la deuxième génération cofinancés avec la banque islamique de développement sont en cours de construction, le troisième portefeuille de projets. Ce sont les DAC de Tambacounda, de Matam et de Tambacounda. Nous sommes à ce niveau à la recherche de financements. Néanmoins, nous allons démarrer dès le premier février les activités », a précisé monsieur Souaré.



Dans ce cadre et comme indiqué par le coordonnateur national du Prodac, des CDD ont été tenus avec les acteurs, les autorités administratives, politiques pour identifier les zones qui peuvent accueillir les DAC.