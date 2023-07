Dakar : 2,1 milliards de F Cfa en billets noirs et en faux billets saisis, trois individus arrêtés

Deux opérations menées par la gendarmerie de la Brigade de recherches de Keur Massar et celle de la Foire entre le 27 juin et 28 juin, ont porté leurs fruits. Les limiers ont saisi 2,1 milliards de F Cfa en billets noirs et en faux billets. Ils ont procédé à l'arrestation de trois individus.



Il s'agit de l'électricien Madiou Coly, (48 ans, demeurant à Deny Malick, localité située dans la commune de Diamniadio) et l'entrepreneur Mbaye Touré Mbaye ( 62 ans, demeurant à Rufisque). Ils cherchaient à "laver" un important lot de billets noirs. Ils ont été infiltrés par les gendarmes de Keur Massar.



Selon Libération qui donne l'information ce lundi, les deux mis en cause ont mordu à l'hameçon en croyant rencontrer un expert en "lavage". Ils ont été arrêtés en flagrant délit vers 20 heures alors que les billets noirs d'une contrevaleur de 2 milliards F Cfa ( en coupure de Devises) étaient saisis.



Le duo a été placé en garde à vue le même jour pour association de malfaiteurs et contrefaçon de billets de banque ayant cours légale.



Au lendemain, lors d'un contrôle effectué vers les coups de 4 heures du matin, les gendarmes de la brigade de la Foire ont interpellé Modou Ndiaye, un commerçant âgé de 40 ans et habitant à la cité Elisabeth des Maristes. Ce dernier avait avec lui des faux billets d'une contrevaleur d'1,3 million de F Cfa.