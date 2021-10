Dakar: 436 individus interpellés, un réseau de trafiquants de produits pétroliers démantelé par la Gendarmerie

La Légion de gendarmerie Ouest a mené une vaste opération de sécurisation au niveau de plusieurs localités de Dakar, durant le week-end du 8 au 10 octobre 2021. L’objectif de l’opération constituait à mettre hors d’état de nuire les groupes d’individus malveillants. Mais aussi de renforcer le sentiment de sécurité des populations.



Ainsi, plusieurs patrouilles dans les quartiers comme Ouest-Foire, Nord-Foire, Yoff-Tonghor, Ngor, le long du mur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Almadies, Hann, Ouakam, entre autres, a permis de démanteler un réseau de trafiquants de produits pétroliers qui œuvraient au large des eaux sénégalaises sans s'acquitter des droits de douane y afférents.



Au total 436 individus dont 36 femmes de différentes nationalités ont été interpellés. À savoir : 398 pour identification, (27) détention et usage de chanvre indien (5) association de malfaiteurs, stockage illicite de carburant, défaut d’autorisation d’exploitation de produits pétroliers et mise en danger de la vie d’autrui (4) et (2) pour carnet sanitaires.



380 bidons contenant 12.630 litres de gasoil, 5 bidons contenant 100 litres d’essence hors-bord, 3 bidons contenant 60 litres d’acide chlorhydrique. 16.700 paquets de cigarettes « Lm », 7 chichas, 3 cartons de Royal Dutch, 6 écrans téléviseurs, 15 cornets de chanvre indien 2 machettes ainsi qu’un couteau.



Par ailleurs, 7 véhicules ont été immobilisés dont 6 pour défaut d’immatriculation et 1 pour défaut d’assurance.