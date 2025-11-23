Dakar : 613 personnes interpellées dans une vaste opération de sécurisation

La Police et la Gendarmerie nationales du Sénégal ont annoncé avoir interpellé à Dakar 613 personnes, dont 511 pour vérification d’identité et 102 pour diverses infractions, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025, dans un communiqué.



Cette action, qui a eu lieu au cours d’une vaste opération de sécurisation dans plusieurs localités de Dakar, a également permis d’immobiliser 53 véhicules (23 mis en fourrière) et 183 motos, ainsi que le retrait de 53 permis de conduire. Les amendes forfaitaires perçues s’élèvent à 616.000 FCFA, pendant que 3,5 kg de chanvre indien, 8 cornets, 5 joints et 69 comprimés ont été saisis.



En présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, cette opération a mobilisé 1149 éléments de la Gendarmerie et 391 personnels de la Police nationale.

