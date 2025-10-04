Dakar : 66 cartons de faux médicaments saisis au Boulevard du Centenaire, trois personnes arrêtées

Une importante saisie de faux médicaments a été réalisée à Dakar. La Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC), en collaboration avec l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), a mené, mercredi 1er octobre 2025, une opération dans une boutique du Boulevard du Centenaire qui a permis de mettre la main sur 66 cartons de produits contrefaits.
Ces médicaments, répartis en 40 espèces différentes, couvrent neuf (9) classes thérapeutiques sensibles, parmi lesquelles figurent des anticancéreux, des antihypertenseurs, des antiparasitaires, des anti-inflammatoires, mais aussi des traitements contre le paludisme, la prostate, ainsi que des anabolisants, compléments alimentaires et anti-hémorroïdaires.
Trois (3) personnes ont été interpellées à la suite de cette opération. Elles sont poursuivies pour exercice illégal d’une activité soumise à autorisation, exercice illégal de la pharmacie, détention et vente de médicaments falsifiés, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui par l’administration de produits chimiques dangereux.
Les autorités rappellent que le recours à ces circuits parallèles expose les consommateurs à de graves risques sanitaires et réitèrent leur appel à s’approvisionner exclusivement dans les officines de pharmacie agréées.
