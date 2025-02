Dakar Dem Dikk : un bus saccagé par des individus après un accrochage avec un cortège funèbre

La direction de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD) a exprimé son indignation après le saccage de l’un de ses bus, le numéro 6054 de la ligne 121, ce mercredi vers 17 heures. Cet incident a eu lieu alors que le bus était en partance vers la gare Leclerc, lorsqu’il a été attaqué par des individus à moto, suivis par une foule en colère.



Selon le communiqué publié par la société, l'incident a été déclenché par un motocycliste qui, dans le but de permettre le passage d’un cortège funèbre, a tenté de couper la route au bus. Cette manœuvre a provoqué un accrochage entre la moto et le véhicule. Les trois personnes à bord de la moto, après avoir chuté, ont violemment agressé le conducteur et le receveur du bus. Par la suite, la foule qui suivait les individus a déchaîné sa colère sur le bus, malgré le fait que celui-ci ait été garé à une certaine distance.



Dans sa déclaration, la direction de Dakar Dem Dikk a fermement dénoncé cet acte de violence, soulignant que ce comportement envers un bien public est inacceptable. La société a également indiqué qu’elle se réserve le droit de saisir la justice pour faire face à cet incident. Elle a également appelé les citoyens à prendre conscience de l'importance des bus Dem Dikk, qui sont des biens communs servant exclusivement les populations.



"La Direction générale regrette vivement un tel comportement vis-à-vis d’un bien public qui participe considérablement à la bonne marche de la société", a conclu la société dans son communiqué.