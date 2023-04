Dakar : Elle traduit son beau-frère en justice pour "harcèlement sexuel et tentative de viol"

Le tribunal des Flagrants délits de Dakar s’est penché hier lundi sur une affaire d’harcèlement sexuel opposant une jeune femme à son beau-frère. Le prévenu du nom de Sakoura B. a écopé d’une peine clémente de 3 mois assortis de sursis. Il devra aussi versé la somme de 500 000 F Cfa à la plaignante.



Arrêté le 06 avril dernier, Sakoura B. a passé 15 jours en prison. Il est accusé par sa belle-sœur, Fatoumata D. d’attentat à la pudeur, tentative de viol, coups et blessures volontaire avec une incapacité de 10 jours.



A effet, à l’issue d’une altercation, la plaignante a porté plainte contre son beau-frère. A en croire les accusations de Fatoumata, avances, harcèlement sexuels, tentative de viol…, son beau-frère ne ratait aucune occasion pour l’inviter à entretenir avec lui une relation extra-conjugale.



Devant la barre, elle a déclaré que Sakhoura l’intercepté dans les toilettes à des heures tardives pour lui proposer des jambes en l’air. « Il me rejoignait en caleçon. Un jour, il s’est déshabillé tout nu, devant moi », a-t-il confié au tribunal.



Appelé à la barre, le prévenu a balayé d’un revers de main les accusations de sa belle-sœur. « Je ne lui ai jamais fait une proposition indécente. La morale même ne me le permet pas », a-t-il soutenu.