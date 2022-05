Dakar: La CEA fait état des progrès majeurs dans les secteurs industriels clés de l’Afrique au cours de la CoM 2022

Le Directeur de la Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats (SPORD) de la CEA, Said Adejumobi, a cité les principales réalisations de la CEA entre avril 2021 et mars 2022, lors de la 54èmesession en cours de la Conférence des ministres des finances, de la planification et du développement économique (CoM 2022) à Dakar, au Sénégal.

S’exprimant au nom de la Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, M. Adejumobi déclare que la CEA est en mesure de soutenir « l’élaboration de politiques efficaces en Afrique, de formuler des politiques macroéconomiques et de diversification économique, de développer des modèles de financement innovants, de soutenir les problèmes régionaux et transfrontaliers ».



Parmi les domaines clés dans lesquels la CEA a apporté son appui à l’Union africaine et aux Communautés économiques régionales (CER), on peut citer le financement de la réponse à la COVID-19, le plaidoyer de l’Initiative de suspension du service de la dette pour les pays africains, le plaidoyer en faveur des Droits de tirage spéciaux (DTS) de 650 milliards de dollars en liquidités supplémentaires pour l’Afrique et l’appui à l’obtention de plus de 120 millions de doses de vaccins contre la COVID par le biais du Fonds africain pour l’acquisition des vaccins (AVAT).

M. Adejumobi souligne également que la CEA est en mesure de donner suite aux neuf résolutions sauf une approuvées à la CoM 2021. Il déclare que la résolution sur le financement supplémentaire de l’Institut africain de développement et de planification économique (IDEP) est une « tâche difficile », en raison de la pandémie de COVID-19.



Concernant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), il déclare que la CEA est en mesure « d’aider les pays à développer des stratégies nationales, à mettre en place l’Indice des entreprises africaines (ABI), à produire le rapport de l’état de l’intégration régionale en Afrique (ARIA) sur les services, la libéralisation du commerce et l’intégration, et les études sur un espace commun d’investissement et la gouvernance de l’interface au sein de la ZLECAf et des Zones de libre-échange dans les Communautés économiques régionales.

Le Président du Bureau des experts, Bamba Diop, reconnaît et salue « le partenariat et l’appui de la CEA aux pays africains pendant une année de COVID difficile ».



La Conférence annuelle des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM) est le plus grand évènement annuel de la CEA et offre aux participants l’occasion de débattre des questions clés sur le développement de l’Afrique et de discuter du rendement du groupe de réflexion dans l’exécution de son mandat.