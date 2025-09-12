Dakar : Les prestataires de nettoiement reprennent leurs activités après accord avec l’État

Suspendues depuis plusieurs jours en raison de retards de paiement, les opérations de nettoiement ont officiellement repris ce jeudi à travers le pays. Les sociétés concernées ont décidé de relancer leurs activités à la suite d’un accord conclu avec les autorités, garantissant un début de règlement des créances accumulées.





Selon un communiqué des prestataires, la SONAGED SA et la Direction générale du Budget (DGB) se sont engagées à verser 25 % de la dette arrêtée au 31 juillet 2025 dans l’immédiat, et à intégrer le solde restant dans le budget 2026. Ces garanties ont convaincu les entreprises de lever la suspension qui paralysait depuis plusieurs jours le dispositif de collecte et de traitement des ordures.





« Notre arrêt n’était pas volontaire, mais imposé par une situation financière intenable. Avec ces engagements, nous reprenons nos activités dans l’intérêt des populations », ont indiqué les prestataires. La reprise des opérations devrait progressivement rétablir le service de propreté sur l’ensemble du territoire, mettant fin aux désagréments provoqués par l’arrêt des prestations.

