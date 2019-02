Dakar : Mansour Faye annonce le retour de l’eau dans 24 heures

Les pénuries d’eau qui frappent Dakar et ses environs depuis presque déjà quatre jours ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Cette assurance a été donnée ce dimanche 3 février 2019 par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en visite de chantier des travaux situés en Front de Terre.



"Présentement une solution technique a été trouvée. Et la remise d'eau va s'effectuer progressivement. Nous avons tous remarqué que la fuite a été réparée. Dans 24 heures la situation va se rétablir. Les services de la SDE et de la Sones sont au pied d'oeuvre", a déclaré le ministre face à la presse précisant ainsi que plus de 90 camions ont été mis en service pour soulager la population.