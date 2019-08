Dakar: Report de la délocalisation du marché Sandaga

Initialement prévue ce vendredi 30 août, la délocalisation du marché Sandaga, le plus grand situé au centre-ville de Dakar, a été reportée d'une semaine. La décision a été prise jeudi, à l'issue d'une rencontre entre les autorités administratives et les commerçants.



Ce renvoi s'explique par le retard dans l'aménagement des sites de recasement (Champ de courses et Centre commercial Djily Mbaye). Ce marché sera complètement rasé et reconstruit. Le projet de 10 milliards FCFA entièrement financé par l’Etat du Sénégal est constitué, d’une part d’un bâtiment historique reconstruit avec une mezzanine et un parking en sous-sol. Un rez-de-chaussée, un niveau supérieur et une terrasse.



Ce bâtiment va offrir 949 étals aux vendeurs de légumes, fruits, poissons, viandes et autres denrées. Il sera entouré, d’une part, par un bâtiment annexe de 5 étages avec un sous-sol pour recaser les cantines aux alentours du marché. Et aucune cantine ne sera tolérée sur la voie publique.