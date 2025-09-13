Dakar : Trois (3) individus arrêtés avec du kush et du tramadol

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, rattachée à l’OCRTIS, a interpellé trois individus le 11 septembre 2025 dans les quartiers de l’Ancienne Piste et des Mamelles. Les suspects étaient en possession de 76 « kepas » de kush, 5 sachets supplémentaires de la même drogue, 51 comprimés de tramadol, trois téléphones portables et une somme de 5 000 FCFA. Une boutique servant de cachette a également été saisie.





Deux des suspects ont été arrêtés en flagrant délit à l’Ancienne Piste. Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs jusqu’à leur fournisseur, localisé dans une boutique aux Mamelles. Ce dernier utilisait son commerce pour dissimuler la drogue, selon la police.





Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue.

