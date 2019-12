Dakar accueille du 20 au 29 février 2020 le tournoi de la boxe africaine

Dakar va accueillir du 20 au 29 février 2020 le tournoi qualificatif de boxe pour les besoins des jeux olympiques de Tokyo 2020. Le comité d’organisation a été installé à cet effet, vendredi.



« Ce tournoi se déroulera à Dakar Aréna et va regrouper les meilleurs boxeurs des 54 pays africains. Environ 350 athlètes sont attendus, répartis en 13 catégories dont 8 chez les hommes et 5 chez les femmes. Seuls 3 boxeurs au maximum par catégories peuvent se qualifier aux jeux Olympiques de Tokyo 2020 », a fait savoir le président du Comité national olympique et sportif sénégalais, Mamadou Diagana.



Selon lui, cet événement est un vrai test pour le Sénégal, avant l’organisation des JOJ 2022 prévus à Dakar. L’organisation du tournoi qualificatif zone africaine, des jeux olympiques de Tokyo a été confiée au Sénégal. Une occasion pour le pays de la Téranga de se tester à l’organisation avant 2022.