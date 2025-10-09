Dakar : deux individus déférés après avoir percuté un sexagénaire avec un véhicule non assuré

La Section accidents de la Compagnie de circulation du commissariat central de Dakar a déféré au parquet deux individus pour avoir percuté et grièvement blessé un sexagénaire au rond-point Lat Dior avec un véhicule non assuré. À l'origine de la mise en circulation du taxi incriminé, l’enquête a conduit au déferrement du chauffeur et du mécanicien, rapporte Les Échos.





Selon le quotidien, le constat a révélé que le véhicule n’était pas assuré au moment de l’accident. Le lendemain, le conducteur s'est présenté pour compléter les documents du véhicule, présentant cette fois une police d'assurance. Mais la vérification a révélé que ladite assurance avait été souscrite le 25 septembre à 11 h 28, soit huit minutes après l'accident.



Lors de leurs interrogatoires, le chauffeur a admis avoir contacté, après l'accident, le mécanicien qui lui avait confié le taxi contre une rémunération, afin de régulariser la situation. Le mécanicien, de son côté, a reconnu aussi avoir mis le véhicule en circulation sans l'autorisation de la propriétaire, une dame demeurant à Colobane, qui lui avait confié le véhicule pour réparation et envoyé l'argent nécessaire à la souscription d'une assurance.



Face à ces faits, le chauffeur a été déféré pour conduite d’un véhicule non assuré et blessures involontaires par accident de la circulation, tandis que le mécanicien a été poursuivi pour remise d’un véhicule non assuré à un tiers impliqué dans un accident corporel.



L’accident, survenu le 25 septembre 2025, a grièvement blessé la victime, évacuée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital général de Grand Yoff. Elle souffre de multiples fractures avec une incapacité totale de travail évaluée à 120 jours, précise Les Échos.