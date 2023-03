Dakar: la Docritis démantèle une vaste mafia malienne de trafiquants de chanvre indien

Ayant reçu plusieurs informations de différentes sources faisant état de l’acheminement à Dakar d’une forte quantité de chanvre indien de la variété “marron” et de haschich, par les soins d’un chauffeur malien, pour le compte du nommé Aba T., un trafiquant notoire établi à la gare des gros-porteurs maliens sise à la Zac Mbao, une enquête a été ouverte par des limiers de la Direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis). Sur ce, des agents de cette structure spécialisée dans la lutte contre la drogue ont été largués sur le site, pour avoir plus d’informations.



Après plusieurs heures de plan que, ils ont aperçu le suspect malien, à plusieurs reprises, en compagnie d’un de ses compatriotes du nom de T. Bamogo, dans des postures très suspectes. Les enquêteurs ont ainsi décidé de tendre un piège aux deux suspects. Ils leur ont fixé un rendez- vous, le 16 février dernier, au marché de Thiaroye, comme site de la trans- action, après s’être présentés comme des acheteurs. Ils se sont pointés, la nuit du 17, vers 1 h, pour ne pas courir le risque de se faire coffrer. Après l’échange, le duo s’est dirigé vers le chauffeur du camion, avant de procéder à une transaction furtive. Filés à nouveau, les suspects Aba T. et T. Bamogo ont été appréhendés sans difficulté.



Soumis à une fouille, selon nos sources, le nommé Bamogo a été trouvé porteur de trois plaquettes identiques. Sommairement, ils ont admis leur forfaiture avant de pointer du doigt le chauffeur du camion comme le fournisseur du produit saisi. Ce faisant, l’assaut a été donné sur le camion, pendant que le chauffeur supervisait le déchargement des sacs de patates douces pour le compte d’un commerçant. Cueilli, I. Keita a reconnu avoir quitté, le 13 février, le Mali avec cinq plaquettes de haschich pour le compte de ses comparses Aba T. et T. Bamogo, à bord son camion semi-remorque frigorifique, pour arriver à Dakar le vendredi 17 février dernier.



Fouillé, il détenait la somme de 100 000 F CFA que ses complices venaient de lui verser. Et la fouille du camion a révélé la présence de sacs de patates, de caisses de téléphones portables, trois moutons et des tissus, ainsi que diverses denrées alimentaires. Interrogé sur procès-verbal, le nommé T. Bamogo a reconnu les faits retenus contre lui. En sus, il a admis avoir été alpagué avec trois plaquettes, avant de déclarer que toute cette quantité de drogue appartient au nommé I. Keita, le chauffeur du camion en provenance du Mali.



Revenant sur les circonstances de son arrestation, il a renseigné que c’est le nommé Aba T. qui l’a invité à aller récupérer des plaquettes de haschich auprès d’un chauffeur du camion se trouvant au marché Thiaroye et de les vendre à un de ses contacts à qui ils ont remis une partie de l’argent récolté. Interpellé sur ses rapports avec I. Keita et M. Diarra, respectivement chauffeur et apprenti du camion, il a soutenu ne connaître que le nommé Keita et ce depuis quatre mois. Il a ajouté au passage qu’ils ont l’habitude de communiquer par WhatsApp, rapporte le journal EnQuête.



