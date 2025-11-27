Dakar : la Police interpelle une femme pour le meurtre de son nouveau-né

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff (Dakar) a procédé hier, mercredi, à l’interpellation d’une femme qui «venait de mettre un terme à la vie de son nouveau-né de sexe masculin et qui présentait des signes d’accouchement récent», selon un communiqué publié ce jeudi.



D’après les forces de l’ordre, pendant l’enquête préliminaire, la mise en cause a «reconnu les faits» sur son lit d’hôpital, avouant avoir «caché sa grossesse à toute sa famille suite à un rapport sexuel avec son copain».



En poursuivant son récit, la dame confie avoir eu l’enfant alors qu’elle était dans les toilettes. «Après la naissance, elle l’a enveloppé dans un tissu, puis dans un sachet, avant de le jeter dans la poubelle derrière les toilettes», relate la police.



Face à la gravité des faits et vu l’état de la nourrice, elle a été conduite dans un hôpital, pendant que les médecins examinaient le corps de l’enfant. L’autopsie du nouveau-né a révélé un «corps sans vie de sexe masculin, non décomposé, avec un poids de 2800 grammes et décédé dans un tableau compatible avec une asphyxie mécanique par strangulation».



Dans le cadre de l’enquête, la dame a été placée en garde à vue.