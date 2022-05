Dakar: le premier Sommet International des Aînés Africains et des Diasporas officiellement lancé ce lundi

Dakar accueille ce lundi le 1er Sommet International des Aînés Africains et des Diasporas (SIAAD 2022). Cette cérémonie est placé sous le haut patronage du patriarche, le Professeur Ahmadou Mahtar Mbow.



Le thème de cette première édition est "Notre Patrimoine, Mémoire du Futur’’ ou ‘’Aar sunu Ndono , Sàmm sunu Ëllëg’’ en wolof.



Selon le communiqué des organisateurs, Il a été précédé, le 18 mai, du vernissage de l’exposition sur le thème : Le Tissage, une identité, un Patrimoine à préserver qui fera l’objet du premier atelier de réflexion sur les cinq au programme.



La même source informe que la clôture de l'évènement se déroulera à la Place du souvenir africain, le 28 mai à partir de 19h30 avec, entre autres, un défilé de mode et un buffet payant.



Le SIAAD, plateforme de partage d’expériences africaines, est une initiative du Réseau international francophone des aînés (RIFA), du Collectif pour la promotion du Patrimoine immatériel en Francophonie (CPPIF) et de partenaires qui souhaitent mettre en lumière la problématique du vieillissement en bonne santé en Afrique et lancer un plaidoyer à l’intention des leaders politiques, des médias, de la société civile et des défenseurs des Droits humains en vue d’obtenir des actions fortes pour le bien-être des personnes vieillissantes en Afrique.



Le SIAAD abordera également les thématiques sur la santé des aînés, les liens intergénérationnels ou encore la Silver Economy ou économie des séniors.