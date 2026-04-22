Coupe de France : l'OGC Nice écarte Strasbourg et rejoint Lens en finale

Grâce à un doublé d'Elye Wahi face à Strasbourg (0-2), l'OGC Nice s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de France et rejoint le RC Lens, qui a largement battu Toulouse 4-1 mardi soir.
Une belle histoire pour les hommes de Claude Puel, qui ont passé une saison très compliquée en Ligue 1 et ne sont toujours pas maintenus. Rendez-vous le 22 mai au Stade de France pour cette finale.
Une belle histoire pour les hommes de Claude Puel, qui ont passé une saison très compliquée en Ligue 1 et ne sont toujours pas maintenus. Rendez-vous le 22 mai au Stade de France pour cette finale.
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