Dakar : les commerçants du marché du port déguerpis après une longue bataille judiciaire

La tension est montée d’un cran ce samedi 12 avril au marché du port, situé en face de l’embarcadère de Gorée. Une opération de déguerpissement, menée par les éléments de la police du commissariat de Dakar Plateau, a mis fin à un vieux litige foncier opposant les commerçants occupant les lieux et les propriétaires du terrain.



La décision de justice émane du tribunal de Commerce hors classe de Dakar. Les actes de notification ont été signifiés aux occupants en deux temps : certains dès 2021, d’autres en 2022. Mais malgré ces injonctions, les commerçants ont continué à occuper les lieux, forçant les propriétaires à recourir à l'exécution forcée.



Le contentieux remonte à 1998. Selon les témoignages recueillis, les cantines étaient louées entre 10 000, 17 500 et 20 000 francs CFA par mois. Mais seuls six locataires auraient honoré régulièrement leurs engagements, selon Abdou Karim Sam, l’un des deux propriétaires des lieux. « Cela fait des décennies que la plupart ne paient plus rien », affirme-t-il.



Le terrain en question, d’une superficie de près de 2 000 m², est répertorié sous le titre foncier TF 535 DG. Il a été acquis en 1983 par Thierno Gade Fall et Abdou Karim Sam, qui réclament aujourd’hui la pleine jouissance de leur bien.



Malgré les protestations de certains commerçants, les autorités judiciaires ont tranché en faveur des propriétaires, mettant ainsi fin à un feuilleton foncier vieux de plus de deux décennies.