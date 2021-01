Dakar: plusieurs quartiers se soulèvent contre le couvre-feu

Ça chauffe dans certains quartiers de Dakar en ce premier jour de l'état d'urgence assorti du couvre-feu, décrété mardi par le chef de l'Etat, Macky Sall, dans les régions de Dakar et de Thiès, où la pandémie du coronavirus gagne de plus en plus de terrain.



Actuellement, les populations de la Médina et de Niary Tally, de Grand-Yoff, Grand Dakar, des quartiers populeux de la capitale sénégalaise, sont dans les rues. Ils brûlent des pneus et lancent des pierres sur les forces de l'ordre. Une façon pour elles, de marquer leur désaccord avec la décision prise par le président de la République.



Des manifestations ont été signalées dans la banlieue dakaroise notamment à Guédiawaye.