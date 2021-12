Dakar: pour se venger de son ex-épouse, le chef religieux publie ses vidéos obscènes

Souhaibou Mané, un chef religieux, risque 2 mois de prison ferme si le juge du Tribunal des Flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du procureur. Il a été appelé à la barre mardi pour avoir publié les vidéos obscènes de son ex épouse.



A l’origine de cette haine viscérale, un divorce obtenu par la dame qui va aussi bénéficier de la garde de leur enfant unique âgé de 3 ans. Pour la « détruire », le chef religieux a transféré à des proches communs, des vidéos et enregistrements audios préjudiciables à la dame, rapporte L'Observateur.



Arrêté suite à la plainte déposée par cette dernière, Souhaibou Mané a été retenu en prison depuis le 17 décembre dernier. Il est poursuivi pour « diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, atteinte à l’intimité de la vie-privée par diffusion de paroles tenues dans le cadre privé sans consentement ».



Interrogé, le mis en cause a reconnu avoir partagé les vidéos obscènes. En ce qui concerne les audios, il dira qu’ils ont fuité depuis longtemps et c’est un de ses amis qui les lui a transférées depuis Italie.



Devant la salle d’audience, il s’est confondu en excuses. Il sera édifié sur son sort le 29 décembre prochain.