Dakar restera sans eau pendant au moins 5 jours à partir de... (DG Sones)

La Sénégalaise des eaux (SDE) et la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) informent qu’une longue coupure d’eau est prévue à partir de samedi prochain ce, pour au moins cinq (5) jours. Elle touchera Dakar et sa banlieue et plusieurs localités du Sénégal alimentées par l’usine de Keur Momar jSarr (KMS).



Dans un communiqué, lesdites sociétés tiennent à informer que cette coupure n’est pas due à une panne mais à des travaux de maintenance au niveau de l’usine KMS.



«C’est une coupure programmée, ce n’est pas une coupure pour une cause de panne, mais c’est pour mettre ne place un dispositif de secours mais aussi un nouveau dispositif entretenu. Nous avons la pièce qui a fait l’objet d’une casse, et cet objet, est selon le directeur, un élément d’un anti-bélier. Aujourd’hui, le gouvernement a construit un autre dispositif beaucoup plus simple, beaucoup plus sécuritaire pour se substituer au dispositif existant. Et, pour cela il faut que nous raccordions ce dispositif aux réseaux, à la conduite qui transporte l’eau de Keur Momar Sarr à Dakar. Les travaux sont terminés, maintenant, il faut procéder aux travaux de raccordement et cela nécessite l’arrêt de l’usine, et de vider la conduite. Les maisons retrouverons leur confort normal au bout de sept (7) ou huit (8) jours», explique le directeur général de la Sones, Charles Fall sur les ondes de Zik FM.