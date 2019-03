Dakar tire le chapeau à la Première Dame

A l'issue de l'élection présidentielle du 24 février dernier, le peuple sénégalais, dans le calme et la sérénité, mais surtout dans un sens élevé de maturité et de responsabilité, a renouvelé sa confiance au président de la République Macky Sall pour terminer les réalisations extrêmement importantes qu'il a entamées dans l'intérêt supérieur du Sénégal, à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), le PUDC, le PUMA…etc.



La réélection du Président Macky SALL au 1er tour avec 58.27% suscite un grand espoir d’un lendemain meilleur pour le peuple sénégalais souverain qui le porte dans son cœur.



L'approche du président Macky Sall favorisant les visites de proximité et les porte à porte a permis de convaincre, si besoin est, les électeurs que la continuité dans le progrès vaut largement mieux que les propositions sans lendemain d'une opposition aventurière en manque de programme alternatif digne de ce nom. L’opposition doit être républicaine et démocrate en respectant la volonté populaire traduite par la vérité des urnes.



L'enjeu de la conquête de Dakar, qui passait pour un bastion de l'opposition, a permis de montrer la portée de l'engagement et de la détermination de la première Dame dans la victoire. Nous saluons l'excellent travail qu'elle a abattu à travers son passage dans les différentes communes de Dakar. L'image d'une femme sociable, humble, proche des populations, qui se bat pour la réélection de son mari, a gagné le cœur des Dakarois. Chapeau bas.



Dakar qui est tombée dans les mains de la mouvance présidentielle avec ses 1.687.826 électeurs a su peser dans la victoire de Macky SALL. La conquête des communes qui polarisent le maximum d'électeurs comme Parcelles Assainies, Grand Yoff et Medina a été déterminante dans la réussite.

Malgré cette victoire remportée haut la main, nous pensons que plus d'unité, de cohésion et surtout de solidarité s'imposent aux acteurs politiques de la mouvance pour gagner totalement la confiance des populations au rendez-vous des élections qui se profilent à l'horizon. Notre leader Macky Sall a su gagner son rendez-vous avec le peuple, qu'en sera-t-il pour nous ?



A mon humble avis, notre leader Macky Sall nous a déjà indiqué le chemin. Avec un élogieux bilan du reste incontestable, il a su être trop proche des sénégalais en leur offrant un avenir meilleur dans la sécurité, la paix et la cohésion sociale.