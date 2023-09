Dakar: un vigile condamné a un mois de prison ferme pour avoir brisé le bras de sa victime avec une brique

Le tribunal des Flagrants délits de Dakar a condamné Babacar G. à une peine d'un mois de prison ferme pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné 21 jours d'incapacité temporaire de travail ». La victime a eu le bras cassé après avoir été frappée par le prévenu avec une brique.



Le mis en cause qui travaille comme vigile à la société immobilière Senegindia, a été poursuivi à la suite d'une altercation avec Assane Diamé F. Lors de son procès, Babacar G. a nié avoir utilisé une brique pour fracturer le bras de sa victime.



Il a raconté que l'incident avait commencé lorsque la pompe de la piscine de la maison qu’il gardait est tombée en panne et que la partie civile avait amené des amis pour nager.



Le prévenu est intervenu pour leur demander de quitter la piscine, mais la situation a dégénéré quand la partie civile l'a insulté.



De son coté, la victime a accusé le vigile de l'avoir attaqué avec une brique dans une tentative de meurtre. Elle a affirmé avoir bloqué la brique avec son bras, ce qui a entraîné sa fracture.



La partie civile a réclamé 3 millions de francs en réparation du préjudice subi. Le ministère public a requis l'application de la loi pénale. Au final, le juge a condamné Babacar G. à un mois de prison ferme et à verser un dédommagement de 600 000 francs.