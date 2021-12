Dakar: une bande de prostituées clandestines de luxe démantelée à Ouakam

Une bande de prostituées clandestines a été appelée lundi, devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar. Les prévenues, Khoudia Diagne (39ans), Tangue Diagne (28 ans) et Maïmouna Dème (26 ans) avaient loué un luxueux appartement à Ouakam (Dakar) pour y recevoir leurs clients, appâtés par des images obscènes publiées sur un site à caractère pornographique.



Elles sont poursuivies pour défaut de carnet sanitaire et diffusion d’images obscènes. Elles ont été infiltrées et piégées par les gendarmes de la Brigade de Ouakam qui ont utilisé les numéros de téléphones qu'elles ont publié sur un site pornographique pour joindre Khoudia, la présumée cerveau de la bande.



Au bout du fil, Khoudia répond d’une voix sensuelle. Après un bref échange, elle convient avec un agent en civil d’un rendez-vous pour une séance de « Massage Plus ». Le jour du rendez-vous, l’agent se rend à l’appartement accompagné de deux collègues.



Ils ont procédé à l’arrestation des filles, mettant la main sur des pièces à conviction confortant les pratiques de prostitution dont 6 téléphones qui n’arrêtaient pas de sonner jusqu’à leur conduite à la Brigade de Ouakam.



Devant la barre, leur avocat déclare qu’il n’y a pas d’éléments objectifs dans ce dossier. Une requête à laquelle le tribunal a donné une suite favorable. Elles ont finalement été toutes renvoyées des fins de la poursuite.