Dame Mbodj, DG SOGIP : « le Sénégal est candidat à l'organisation de la CAN 2029 »

Le Directeur de la Société de gestion des Infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (SOGIP), Dame Mbodj a animé hier jeudi un point de presse durant lequel il a révélé que le Sénégal sera candidat pour organiser la CAN 2029.



« Par le biais de la SOGIP, l'Etat a réalisé des infrastructures (Stade Abdoulaye Wade, Arena de Diamniadio) afin de faire de Diamniadio un hub événementiel, un lieu d'attraction pour une mixité fonctionnelle et sociale. Le Sénégal est candidat et veut organiser la CAN en 2029 car depuis 1992, on n'a pas organisé cette compétition et ce plaidoyer doit être porté par la Fédération sénégalaise de Football (FSF) », a annoncé Dame Mbodj



« Nous avons reçu la Fédération et nous en avons parlé. Notre candidature pour l'organisation de la dernière CAN a été recalée car nous n'avions pas suffisamment de sites d'hébergement. Donc il faut un centre d'hébergement pour loger les équipes », a-t-il ajouté.



Rentabilisation du stade Abdoulaye Wade



Dame Mbodj a également annoncé la rentabilisation du stade Me Abdoulaye Wade dont la gestion est sous la coupe de la SOGIP.



« Il faut qu'il y ait plus d'évènements sportifs au stade Abdoulaye Wade qui ne doit pas être unique- ment ouvert à l'occasion des matchs de l'Équipe nationale ou de finale de Coupe du Sénégal. Il faut décentraliser beaucoup de compétitions au niveau de la sous-région et même ici au niveau du Sénégal », a souligné le Directeur de la SOGIP.



Mais pour le faire, dit-il, « il faut avoir un lieu où loger les gens. C'est pourquoi nous pensons à la conception d'un centre d'hébergement où même des équipes rivales peuvent loger avant un match à Diamniadio ».