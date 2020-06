Dame Mbodj exige le départ du ministre de l’Education nationale Mamadou Talla

Le secrétaire général du Cusems authentique et coordonnateur du G20, Dame Mbodj a exigé le départ du ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, suite au report annoncé lundi soir de la réouverture partielle des cours.



"Nous avons appris avec beaucoup de surprises la décision du président de la République de reporter la reprise des cours prévue mardi 2 juin. Il y a plusieurs semaines, on a alerté et demandé aux autorités de ne pas aller dans ce sens, mais le ministre de l'Education nationale s'était entêté", a dit Dame Mbodj dans L'Observateur.



Selon lui, contrairement aux arguments avancés faisant état de cas de covid19 à Ziguinchor, les deux cas d'enseignants étaient déjà connus. Et malgré cela, ils n'avaient pas décidé de reporter la reprise des cours.



Dame Mbodj estime qu'il y a une pression sur le président de la République. Après évaluation un constat selon lequel le dispositif qui devait permettre la reprise des cours n'était pas en place, malgré le discours démagogique que ministre Mamadou Talla.



"Mamadou Talla ne peut pas sortir indemne de cette situation. Nous exigeons son départ. Il n'est pas à la hauteur. On demande que les enseignants soient retournés à leur domicile et indemnisés. Mamadou Talla a fait une gestion catastrophique de cette reprise. Il n'a pas voulu écouter les enseignants et a voulu faire un passage en force. C'est ce qui nous amène dans cette situation. Le président a constaté qu'il y a des manquements et il a reporté la reprise. C'est la vérité", a-t-il conclu.