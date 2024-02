Dani Alves déchu de son statut de légende au Barça

Jeudi dernier, Dani Alves a écopé de quatre ans et demi de prison pour l’agression sexuelle d’une jeune femme dans une discothèque de Barcelone. Face à cette décision de la justice, son ancien club, le FC Barcelone, a décidé de sévir symboliquement le Brésilien.



D’après le quotidien Sport, le club blaugrana a retiré à Alves le statut de joueur légendaire du club. « Le Barça a rendu cet acte symbolique effectif une fois que la condamnation pour agression sexuelle a été prononcée », a ainsi avancé le média espagnol.



On peut en effet constater que les Catalans ont retiré Alves de la liste des légendes du club, et que toute mention du joueur a été supprimée du site internet officiel.



Il n’en sera toutefois pas de même au musée du club à Barcelone : « Il continuera par exemple d’apparaître sur les photos de l’équipe ayant remporté la Ligue des champions 2015 à Berlin, a exprimé le club au quotidien La Razon. Parce qu’il faisait partie de l’équipe, que cela n’aurait pas de sens et qu’il n’est de toute façon pas possible de le retirer des photos. »



Au Brésil, les habitants de Bahia, la région natale de Dani Alves, souhaitent aussi démonter une statue érigée à sa gloire en pleine ville. Celle-ci avait notamment été entourée de sacs-poubelles il y a quelques mois en guise de protestation.