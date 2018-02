Danny Murphy ancien de Liverpool: « Salah et Mané sont brillants... parce qu’ils trichent un peu »

Les internationaux sénégalais et égyptiens de Liverpool, Sadio Mané et Mouhamed Salah sont connus pour leurs vitesses et feintes phénoménales. En effet, si Liverpool est aujourd’hui classé dans le Big four de la Premier League, ces deux Africains y ont joué un grand rôle. Malgré, cela, ils ne sont pas à l’abri de critiques pouvant venir d’anciens joueurs des Reds. Les propos de l’ancienne vedette du club Danny Murphy le prouvent parfaitement.



Car, selon Murphy ces deux joueurs sont brillants. Mais, ils le sont parce qu’ils trichent un peu.

«Ce que font Salah et Mané, je les ai regardés plusieurs fois, cette saison. Ils sont en partie brillants, quand ils attaquent, parce qu’ils trichent un peu», a déclaré l’ancien sociétaire des Reds dans les colonnes de The Sports.