« Dans ce pays, les gens ne sont pas inquiétés », affirme Mahawa Diouf

« Ici les gens sont libres, nul n’est inquiet, on ne doit pas accepter que de tiers personnes viennent nous faire croire le contraire, parce que ce n’est pas vrai. Par contre, soutient Mahawa, la démocratie, ne veut pas dire conférer des injures, porter des diffamations, détruire des biens publics, faire des appels à l’insurrection. Si l’on veut conserver notre liberté, il faut que nos discours médiatiques soient basés sur la vérité et non sur des rumeurs ou des discours politiques fondés sur rien du tout », a soutenu, le Porte- parole de Benno Bokk Yakaar sur Pressafriktvhd.

