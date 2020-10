Dans le Haut-Karabakh, des civils arméniens devenus combattants du jour au lendemain

Dans le Haut-Karabakh, les forces armées arméniennes sont souvent constituées de civils ayant fait le choix de quitter leur travail pour combattre. Ces hommes se sont retrouvés du jour au lendemain à porter les armes. Pour eux, le conflit avec l’Azerbaïdjan n’a pas dit son dernier mot, ils en appellent au patriotisme pour renforcer les 50 000 hommes que compte l’armée arménienne.



"Tous les Arméniens du monde doivent mettre leurs efforts dans cette guerre. Quiconque en mesure de porter une arme à feu devrait venir dans le Haut-Karabakh", estime un combattant interrogé par France 24.



Un appel entendu par la diaspora arménienne, dont plusieurs Franco-Arméniens. "Je me sentais si impuissant que je me suis dit que je devais y aller", affirme ainsi Sipan Koroghlian à France 24.



Les Arméniens du monde entier contribuent également financièrement au conflit : ils ont récolté plus de 150 millions d’euros en trois semaines.