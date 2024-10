Dans le centre du Nigeria, les inondations font craindre une catastrophe humanitaire

D'importantes inondations touchent le centre du Nigéria depuis plus d'un mois, déplaçant de nombreuses personnes et faisant craindre une catastrophe humanitaire, ont indiqué les autorités locales à l'AFP.



De fortes pluies ont fait gonfler les deux plus grands fleuves du pays, inondant de vastes zones autour du confluent du Niger et de la Bénoué, dans le centre du pays.



Umar Mahmud, responsable de la gestion des catastrophes de la Croix-Rouge à Kogi, a déclaré qu'il y avait "plus de 60 000 personnes déplacées".



"La situation est très mauvaise aujourd'hui, car le fleuve Niger est en crue", a ajouté M. Mahmud, précisant qu'au moins 60 000 hectares de terres agricoles avaient été détruits.



Le commissaire à l'information de l'État, Kingsley Femi Fanwo, qui a appelé les autorités nationales à l'aide, a souligné que les camps de déplacés étaient "débordés".



"Nous ne pouvons pas faire face à la montée des eaux", a-t-il poursuivi.



Il a estimé que plus d'un million de personnes vivaient dans les zones touchées.

Les inondations à grande échelle ont commencé il y a environ un mois et aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. Elles ont frappé des zones densément peuplées, y compris des parties de la capitale de l'État, Lokoja.



L'un des districts les plus touchés est celui d'Ibaji, où plus des trois quarts des terres ont été inondées, a indiqué M. Fanwo.



Les inondations surviennent souvent au Nigeria pendant la saison des pluies, de mai à novembre, mais on craint que les dégâts à Kogi ne surpassent ceux de 2022, lorsque le Nigeria a connu ses pires inondations en dix ans, faisant plus de 500 morts et 1,4 million de déplacés.



"On craint de plus en plus qu'il ne s'agisse des pires inondations de l'histoire de l'État, car l'eau continue de monter chaque jour", a déclaré M. Fanwo.

Sandra Musa, de l'agence de gestion des urgences SEMA, a prévenu que les inondations pourraient entraîner des pénuries alimentaires et des épidémies de choléra, et a exhorté les habitants à partir.



"Les gens sont dévastés", a-t-elle déclaré, s'inquiétant des moyens de subsistance des habitants déjà aux prises avec la pire crise économique que le Nigeria ait connue depuis une génération.



En septembre, des inondations massives ont touché la ville de Maiduguri, capitale de l'État du Borno dans le nord-est nigérian, faisant au moins 37 morts. D'autres États du nord (Sokoto, Bauchi, Zamfara...) ont également été sévèrement touchés.

Le Fonds humanitaire nigérian a débloqué 6 millions de dollars pour aider les victimes des inondations, tandis que l'ONU a annoncé une aide supplémentaire de 5 millions de dollars.