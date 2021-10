«De nombreuses espèces d’oiseaux menacées de disparition en Casamance» (Association)

Les oiseaux sont de grands indicateurs de l'état de l'écosystème

Yaya Souleymane Bodian coordonne actuellement un projet intitulé ‘’Pavillon Mangrove en Casamance, financé par l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) et l’Union européenne, projet dont la vocation est d’éduquer les communautés pour une préservation des écosystèmes mangrove dans les zones humides. C’est également un spécialiste des oiseaux dont il est un fervent protecteur.Selon M. Bodian, de nombreuses espèces d’oiseaux sont menacées de disparition dans la région de Casamance et au-delà. Ce qui, à son avis, serait une catastrophe compte tenu de l’utilité des oiseaux pour l’équilibre des écosystèmes et pour l’existence des personnes. Il révèle que ce constat a été fait à l’occasion des suivis réguliers qu’ils font à travers le pays.‘’Nous faisons un suivi des oiseaux, chaque quinze du mois nous descendons sur le terrain pour voir l’évolution et la population des oiseaux et des espèces au niveau des sites de fréquentations, dans les zones humides surtout. Il y a différentes techniques de dénombrement soit par le comptage individuel ou l’estimation. Par exemple ici en Casamance, il y a plusieurs espèces menacées qui se trouvent sur la liste rouge de l’UICN. C’est l’exemple du bécasseau-maubèche, on a la barge à queue noire, la barge rouge, le goelan-d’audouin, le courlis-cendré ... Ce sont des espèces migratrices qui se reproduisent en Europe et qui passent la période d’hivernage au niveau des zones tropicales comme l’Afrique de l’ouest’’, renseigne-t-il dans les colonnes du journal Le Témoin.Une éventuelle disparition de ces espèces serait une grande catastrophe naturelle, alerte Yaya Bodian qui souligne que les oiseaux sont d’une grande utilité pour la nature et pour les hommes. ‘’L’utilité des oiseaux est énorme, c’est d’abord de grands indicateurs de l’état de santé des écosystèmes, en suivant les oiseaux cela permet de connaître l’évolution d’un paysage. Par exemple, si on trouve des oiseaux comme les flamands-roses dans des zones où on a de l’eau douce, cela permet de déduire qu’il y a des phénomènes de salinisation qui commencent à s’installer. Et aussi la majeure partie des oiseaux sont des insectivores, ce qui permet de réduire la population des insectes qui ravagent nos champs. Les oiseaux jouent le rôle de pollinisation des plantes comme les abeilles, c’est l’exemple des sui-mangas, c’est une famille composée de plusieurs espèces d’oiseaux. Il y a un phénomène très dangereux qui se passe au niveau du fleuve du Sénégal actuellement, il s’agit de la présence des oiseaux ravageurs, devenus très nombreux dans la zone pour faute de présence des rapaces qui se nourrissent des œufs et des poussins de ces espèces parce qu’on a abattu les grands arbres, cela résulte de l’absence d’une étude d’impact environnemental à son temps’’, relève-t-il.Pour restaurer ces espèces menacées, il faut protéger leurs habitats, sensibiliser les communautés sur l’importance des oiseaux, mais aussi il y a aussi la formation des communautés pour une conservation communautaire et participative, confie-t-il.