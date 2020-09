Débat sur le 3e mandat : Abdoul Mbaye décèle une fonction "servile" de Aymérou Gningue

Aymerou Gning est député président du groupe majoritaire. Sur le troisième mandat il ose une interprétation de notre Constitution contraire à celle du Président de la république et de son ministre. La parole servile peut être indisciplinée.

Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre de Macky Sall ne rate aucune occasion pour descendre ses anciens compagnons de régime. En effet, suite à la sortie de président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakar (Bby), Aymérou Gningue, qui soutient mordicus que « Juridiquement, Macky peut se représenter en 2024 », le président de l'Alliance pour la citoyenneté et du travail via son compte twitter a décelé une "fonction servile" du député.Selon lui : " Aymérou Gning est député président du groupe majoritaire. Sur le troisième mandat, il ose une interprétation de notre Constitution contraire à celle du président de la République et de son ministre. La parole servile peut être indisciplinée", a-t-il lâché sur le réseau social.