Le délégué général de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER-FJ), Abdoulaye Niane, s'est exprimé sur le déroulement des Jeux olympiques de la jeunesse. L’autorité administrative a dressé lors de l'émission « Le Grand Jury » sur la radio RFM ce dimanche 1er novembre 2026, un bilan positif des premières journées de la compétition internationale en déclarant que « jusqu'à présent ça se passe bien ».



Le responsable public a souligné la complexité de l'organisation pour le pays hôte, rappelant la présence de 157 délégations sportives et de nombreuses personnalités. Il a affirmé que « c'est une compétition de niveau international avec beaucoup d'enjeux sur le plan sportif certainement, mais aussi sur le plan sécuritaire, sur le plan aussi de l'animation ».



S'exprimant sur la gestion des infrastructures et des aménagements urbains au lendemain de l'événement, Abdoulaye Niane a invité les acteurs nationaux à consolider les investissements réalisés. Il a précisé que « nous devons tout faire pour préserver les actifs générés par les géologies et faire en sorte que le pays reste beau », préconisant la mise en place d'une pédagogie pour pérenniser ces installations.

