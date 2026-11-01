UEMOA : La 12e revue annuelle des réformes prévue du 4 au 19 novembre 2026

La Commission de l'UEMOA lance la 12e édition de sa revue annuelle des réformes. Selon le communiqué, l'exercice se tiendra “du 4 au 19 novembre 2026" dans les États membres et vise à "évaluer les avancées du processus d'intégration régionale, avec un accent particulier sur l'application effective des textes communautaires et l'exécution des projets financés à l'échelle de l'Union".

Pour cette phase technique, "les équipes d'évaluation examineront la mise en œuvre de 149 textes réglementaires, ainsi que l'état d'exécution de 11 programmes et projets communautaires, représentant un financement global de plus de 19 milliards de FCFA", précise la source.

Les résultats de l'édition précédente servent de référence, avec "un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 73,91 % à l'échelle de l'Union" en 2025.

Instituée par un "Acte additionnel de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le 24 octobre 2013", la revue *"constitue un mécanisme de suivi et d'évaluation des engagements communautaires, destiné à favoriser une meilleure application des réformes et une exécution plus efficace des programmes et projets de l'Union".

Au-delà du bilan, cette 12e édition doit "contribuer à renforcer la convergence des politiques publiques et l'effectivité des décisions communautaires dans les huit États membres de l'UEMOA".

