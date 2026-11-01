JOJ Dakar 2026 : le judoka Matar Diop décroche la première médaille du Sénégal

Le judoka sénégalais Matar Diop s'est illustré lors des épreuves de judo des Jeux olympiques de la jeunesse en décrochant la première médaille de la nation hôte. Compétiteur engagé dans la catégorie des moins de 66 kg, le jeune athlète s'est adjugé la médaille de bronze à l'issue de son affrontement décisif.
Au cours du combat comptant pour la troisième place, Matar Diop s'est imposé face à son adversaire français Nathan Gbingbeh. Cette victoire permet au Sénégal d'inscrire sa toute première distinction au tableau des médailles de ces JOJ Dakar 2026.
Au cours du combat comptant pour la troisième place, Matar Diop s'est imposé face à son adversaire français Nathan Gbingbeh. Cette victoire permet au Sénégal d'inscrire sa toute première distinction au tableau des médailles de ces JOJ Dakar 2026.
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