Décès Me Seye: Macky Sall pleure un « avocat émérite » et une « personnalité publique engagée»

Le président Macky Sall a rendu hommage à l'avocat Me Ousmane Seye, décès ce jeudi des suites d'un malaise. Le chef de l'État, « peiné » a pleuré « un avocat émérite » et une « personnalité publique engagée et serviable»



« Je suis peiné d’apprendre ce jour le décès de Me Ousmane Seye, avocat et chef de parti politique. Je rends hommage à un avocat émérite et à une personnalité publique engagée et serviable. À sa famille, au barreau et à toute la classe politique, je présente mes condoléances émues», a twitté le président Sall.