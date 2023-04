Décès ce mardi du professeur Malick Ndiaye

Le Professeur Malick Ndiaye est décédé ce mardi, selon les informations de nos confrères de Emedia. La levée du corps aura lieu mercredi à 14 heures à la mosquée de Mermoz, suivie de son enterrement à Touba, le même jour.



Le sociologue est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est une Contribution socio-économique de l’Agro-Business au Développement : cas de l’Ile Maurice et du Delta du fleuve Sénégal, il est également très porté sur la politique.



Pr Ndiaye, très présent aux manifestations de l'opposition, a beaucoup écrit sur la gestion de l’Etat du Sénégal et ne s’est pas gêné à se montrer très critiques envers les régimes de Abdoulaye Wade et de Macky Sall, dont il fait partie de la coalition qui le porta au pouvoir en 2012.