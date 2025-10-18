Décès de Cheikh Touré au Ghana : le ministère des Affaires étrangères évoque un réseau d’escroquerie et diligente une enquête

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a appris, ce samedi 18 octobre 2025, le décès de Cheikh Touré, survenu à Kumasi (République du Ghana) le vendredi 17 octobre 2025.



Dans un communiqué, le ministère annonce que les premières investigations menées par les services consulaires indiquent que le jeune footballeur sénégalais, « aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds ».



Le document précise également que, d’après les informations recueillies par l’Ambassade du Sénégal à Accra, la « dépouille du défunt a été déposée à la morgue Ebenezer de Tafo, dans la région d’Ashanti, située à environ 250 km d’Accra ».



Le ministère des Affaires étrangères indique les autorités ghanéennes compétentes ont été officiellement saisies afin de « diligenter une enquête approfondie sur les circonstances exactes du décès ».



Toujours selon le communiqué, « deux agents de l’Ambassade seront dépêchés à Kumasi, dès le dimanche 19 octobre 2025, pour assister les autorités locales dans les démarches administratives et judiciaires afin de préparer, en lien avec la famille, le rapatriement de la dépouille au Sénégal dès que les autorisations nécessaires auront été obtenues ».



Le ministère conclut en exprimant sa « profonde compassion à la famille éplorée » et à rassurer que ce « dossier fait l’objet d’un suivi attentif ».