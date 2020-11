Décès de Diego Maradona : l'hommage de Lionel Messi

Lionnel Messi s'est joint aux vagues de témoignages suite au décès de la légende d'argentine, Diégo Maradona. Dans une publication via sa page Facebook, la Pulga n'a pas caché sa tristesse de perdre son ancien sélectionneur, à qui il a très souvent été comparé depuis le début de sa carrière, témoignant son soutien à sa famille et ses proches.



«Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais ne part pas, parce que Diego est éternel. Je garde tous les bons moments vécus avec lui et j’en profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix», a-t-il posté.

Aminata Diouf

