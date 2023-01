Décès de Gora Ndoye, député diaspora Yewwi Askan Wi

Triste nouvelle pour la coalition Yewwi Askan Wi et pour la 14e Législature. Gora Ndoye, député de la Diaspora, Asie-Moyen Orient est décédé ce jeudi, des suites d'une maladie.



Originaire de Mboro (département de Tivaouane), il a fait plus de 40 ans entre l'Australie, l'Europe, l'Afrique du Sud et le Japon où il s'était établi depuis 21 ans. Il s'est engagé récemment en politique après la création du parti Pastef Les Patriotes. C'est ainsi qu'il a été investi comme candidat de la Diaspora sur la liste Yewwi Askan Wi dans la région Asie et Moyen-Orient.