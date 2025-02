Décès de Javier Dorado, ancien joueur du Real Madrid et de Majorque

Javier Dorado Bielsa, ancien joueur du Real Madrid, de Majorque et du Sporting, entre autres clubs espagnols, est décédé ce jeudi.



D'après Marca, il combattait un cancer depuis 2022 et avait subi une greffe de moelle osseuse en mai 2024 à l'hôpital Son Espases de Majorque.



Le Real Madrid a publié ce jeudi une déclaration officielle faisant ses adieux à l'ancien joueur de son académie de jeunes et de sa première équipe.



« Le Real Madrid CF, son président et son Conseil d'Administration regrettent profondément le décès de Javier Dorado, joueur du centre de formation du Real Madrid et de notre équipe première entre 1999 et 2000. Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances et son affection à sa famille, à ses coéquipiers, à tous ses proches et à tous les clubs dont il a fait partie », a écrit la Maison blanche dans un communiqué.



Et d’ajouter : « Au cours des deux saisons où il a joué au Real Madrid, Javier Dorado a remporté une Coupe d'Europe, la huitième à Paris (2000). Javier Dorado est décédé à l'âge de 48 ans. Repose en paix. »