Décès de Mame Mbaye Ndiaye : La maire de Madrid diligente une enquête

Les manifestations des Sénégalais et certains espagnols qui s’en étaient pris aux policiers après le décès de Mame Mbaye Ndiaye ont produit leurs effets sur les autorités municipales. En effet, la maire de Madrid, Manuela Carmena, après ces échauffourées, a fait savoir qu’une enquête sera ouverte pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire.



Le courroux des émigrés sénégalais découle de la mort de leur compatriote après une course-poursuite avec les forces de l’ordre. Ces derniers, lui reprochant d’avoir vendu sa marchandise dans la rue ce qui est interdit, l’avait pris en chasse. Et, selon les témoins des faits, Mame Mbaye Ndiaye se serait écroulé après s’être épuisé à la course.



Mais, la version officielle servie par les policiers informe que l’émigré sénégalais serait retrouvé inconscient dans une ruelle, par une patrouille de la police. Mais, cette version est battue en brèche par des personnes qui affirment avoir été témoins des événements ayant conduit à la mort de M. Ndiaye.