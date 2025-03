Décès de Moustapha Ba : les avocats de la veuve demandent l’audition immédiate de Moustapha Ndieck Sarré

La polémique ne faiblit pas après les déclarations du ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndieck Sarré, sur la mort de l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Hier mercredi, les avocats de la veuve de ce dernier, Mes El Hadj Diouf et Amadou Aly Kane, ont exigé son audition dans le cadre de l’enquête en cours.



« Le ministre porte-parole du gouvernement doit être immédiatement entendu », ont-ils martelé. Selon Libération, les robes noires estiment que « ses révélations publiques sur un possible assassinat de l’ancien ministre justifient son interrogatoire par les enquêteurs. »



Pour rappel, Moustapha Ndieck Sarré a déclaré que Moustapha Ba « a été tué dans des conditions troubles » après avoir révélé au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko des irrégularités dans les chiffres de la dette du Sénégal. Des propos qui ont relancé le débat sur les circonstances de son décès.