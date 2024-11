Décès de Moustapha Ba : vers l’ouverture d’une information judiciaire et une commission rogatoire en France

L’affaire entourant le décès de l’ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, progresse. Libération rapporte dans son édition de ce lundi 11 novembre 2024, que « l’on achemine vers l’ouverture d’une information judiciaire, qui pourrait aboutir à une commission rogatoire en France, lieu du décès de l’ancien ministre ».



Mamadou Moustapha Ba est décédé en France, lundi 4 novembre à l’âge de 59 ans. Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar a annoncé samedi 9 novembre, l’ouverture d’une enquête pour rechercher les causes du décès de l’ancien ministre des Finances et du Budget,



L’autopsie effectuée pour identifier la cause du décès de Mamadou Moustapha Ba révèle des éléments de nature à attester que la mort de l’ancien ministre des Finances et du Budget “n’est pas naturelle”, a déclaré, dimanche, le procureur de la République.



« Les résultats de l’autopsie ordonnée pour déterminer les causes du décès du ministre Mamadou Moustapha Ba ont révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n’est pas naturelle », a écrit le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar.



Dès lors, « les investigations nécessitent des actes d’enquête complémentaires », a-t-il ajouté dans un communiqué.



Pour cette raison, la levée du corps et l’inhumation de l’ancien ministre sont reportées, a indiqué le procureur.