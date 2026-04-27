Terrorisme : L’AES dénonce un complot monstrueux après les attaques coordonnées au Mali

La Confédération des États du Sahel (AES) a réagi officiellement aux attaques terroristes perpétrées le 25 avril 2026 contre plusieurs sites stratégiques au Mali. Dans un communiqué publié ce dimanche, l’organisation dénonce la signature d’un complot monstrueux soutenu par des ennemis de la lutte de libération du Sahel. Selon l’AES, la complexité, les effectifs et la logistique déployés prouvent qu'il s'agit d'actions planifiées de longue date pour déstabiliser la dynamique confédérale.







L'organisation souligne que ces opérations visaient à infliger de lourdes pertes aux forces de défense et de sécurité tout en semant la terreur parmi les populations civiles. Malgré la violence des assauts, la Confédération salue la riposte des Forces armées maliennes, qualifiée de professionnelle, courageuse et déterminée. Pour les autorités confédérales, ce dessein macabre a été mis en échec par la résistance des troupes sur le terrain.







Dans son message, l’AES réaffirme sa solidarité totale et inconditionnelle envers le peuple et le gouvernement maliens. Elle précise que ces actes barbares ne sauraient ébranler la volonté des peuples du Sahel à vivre libres et dignes. L’organisation y voit une tentative de sabotage de sa vision souverainiste, mais assure que son engagement pour la stabilité de la région reste intact face à ce qu'elle qualifie de forfaiture.







La Confédération a conclu son communiqué en remerciant les États et partenaires ayant exprimé leur soutien au Mali dans cette épreuve. Elle réitère sa volonté ferme de poursuivre la lutte pour la souveraineté régionale jusqu’à la libération totale du territoire sahélien, érigeant la sécurité collective en priorité absolue des États membres.

