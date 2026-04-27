Carnet rose : Lamine Camara s'est marié ce dimanche à Dakar

Le milieu de terrain international sénégalais Lamine Camara a célébré son union matrimoniale ce dimanche 26 avril 2026 dans le quartier de Sacré-Cœur, à Dakar. Bien que l'événement ait été organisé dans la plus grande discrétion, les images de la cérémonie ont été massivement relayées sur les réseaux sociaux dès la fin de l'après-midi, suscitant de nombreuses réactions de la part de ses supporters.







La célébration s'est voulue sobre et élégante, à l'image de la discrétion habituelle du joueur de l'AS Monaco. Peu de détails ont filtré sur l'identité de son épouse, le joueur formé à Génération Foot ayant privilégié un cadre intime pour cette étape importante de sa vie personnelle. Des proches et quelques figures du milieu sportif auraient pris part à cette union tenue loin de l'effervescence médiatique.







Ce mariage intervient durant une période faste pour le jeune prodige des Lions de la Téranga. Devenu une pièce maîtresse de l'entrejeu sénégalais et auteur de performances remarquées dans le championnat de France, Lamine Camara consolide ainsi son équilibre personnel parallèlement à une carrière professionnelle en pleine ascension.

