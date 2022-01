Décès de Pape Aly Gueye : le corps attendu à Dakar d’ici 72h

Le patron de Myna distribution technologies SA et de Excellec, Pape Aly Gueyeest décédé ce 1er janvier 2022 à Paris où il se trouvait pour des soins. Le décès de ce capitaine d’industrie a plongé le monde des affaires dans la consternation.



Selon des proches de sa famille, le corps est attendu à Dakar d’ici jeudi. Son demi-frère et homologue homme d’affaire qui s’était rendu à Paris pour son chevet s’occupe des détails administratifs pour le rapatriement du corps. «Malgré les fêtes, il a anticipé la procédure et devrait pouvoir tout boucler en 48h», a confié notre source.



Le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar était très proche de Pape Aly Gueye dont ses entreprises sont de principaux partenaires de la Senelec.